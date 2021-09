வேடர்களை கலாய்க்கும் காடர்கள்.. அங்க இருக்கிற நிலவரம் தெரியாமல் இப்படி பேசலாமா??ரசிகர்கள் கலாய்ப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பக்கத்துல இருந்து பார்த்தால்தான் தெரியும் அந்த இடத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்கு என்று, என்பதை காடர்கள் புரியாமல் வேடர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

காடர்களால் ஜெயிக்க முடியாததை வேடர்கள் மட்டும் எப்படி ஜெயிக்கிறார்கள் என்று தீவிரமான ஆலோசனை மீட்டிங் காடர்களால் போடப்பட்டுள்ளது.

நீட் கோச்சிங் பெயரில் கல்லா கட்டும் வியாபாரிகளுக்கு வேட்டு... ஏ.கே.ராஜன் குழு அளித்த பரிந்துரை..!

என்னதான் சண்டை சச்சரவுகள் இருந்தாலும் அடுத்தவர்களை பற்றி பேசும்போது அனைவரும் ஒன்றுகூடி ரைமிங்கில் கலாய்க்கிறார்களேப்பா.

English summary

Fans continue to support the survivor show that zee is being telecast in Tamil. The first elimination on the show is a bit disappointing among the fans. Even though he has left the show, Srishti Dange has deeply captured the minds of the fans.