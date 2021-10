செல்ல சிரிப்பால் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்ட சிவாங்கி... ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எப்படிப் பார்த்தாலும் ரசிகர்களின் மனதில் பூத்துக் குலுங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் சிவாங்கி.

அலைபாயும் கூந்தலை ஸ்டைலாக கோதியபடி இவர் பார்க்கும் பார்வையை பார்த்து ரசிகர்களின் மனது பட்டாம்பூச்சியாய் பறக்கிறதாம்.

ரீல்ஸ் வீடியோவில் பட்டையை கிளப்பி இருக்கும் சிவாங்கிக்கு ரசிகர்கள் ஹாட்டின்களை பறக்கவிட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

With vijay tv telecast cook with comali show, Patti Tank is also making fans sing on the popular Shivangi social media. While his photo shoot photos are often causing a stir, the videos are now going viral. Fans shower comments like rain on the video.