ப்ரோமோவில் அப்படி காட்டிவிட்டு... எபிசோட்டில் இப்படியா?? பிக்பாஸை கழுவி ஊற்றும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆர்வத்தோடு பிக் பாஸ் பார்க்க காத்திருந்தவர்களை ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்று ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

எல்லோரையும் பார்க்க வைக்கதற்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரோமோவில் போட்டு ரசிகர்களை ஏமாற்றிகிறீர்களா என பலர் கொதித்தெழுந்து வருகின்றனர்.

ஆனாலும் அண்ணாச்சி இந்த மாதிரி ஆக்டிங் போடுவார் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லையாம்.

ஆண்கள் அடிச்சிக்கிறாங்க...பெண்கள் கூடிக்கிறாங்க...கலைக்கட்டும் பிக் பாஸ் ப்ரோமோ

English summary

The fifth season of Bigg Boss, which is currently being telecast, has gained good popularity among fans since its inception, but fans were expecting that the concert started when they saw that the quarrels started at yesterday's promotion, but the episode turned out to be nothing like that.