இப்ப சந்தோஷமா திவ்யா..ஆவேசமாக கேட்ட செல்லம்மா சீரியல் அர்ணவ்.. புழல் சிறையில் அடைப்பு

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்று டிவி சீரியல் நடிகர் அர்ணவ் கூறியுள்ளார். தன்னை மதமாற்றி திருமணம் செய்து விட்டு ஏமாற்றியதாக நடிகை திவ்யா அளித்த புகாரின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட நடிகர் அர்ணவ் 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

செவ்வந்தி டிவி சீரியல் நடிகை திவ்யா இவர் பெங்களூரில் பிறந்து வளர்ந்தவர். பல்லக்கு என்னும் கன்னட சினிமாவில் தனது மீடியா பயணத்தை தொடங்கி இருந்தாலும், இவருக்கு கன்னட சீரியல் மூலம் தான் மக்கள் மத்தியில் பெயர் கிடைத்தது.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி என்ற சீரியல் மூலம் தான் இவர் தமிழ் சின்னத்திரைக்கு அறிமுகம் ஆனார். அதே சீரியலில் அர்ணவ் உடன் இணைந்து நடித்தார் திவ்யா.

ஷர்மிளாவின் சில்மிஷம்.. டியூஷன் அக்கப்போர்.. ஒரு உயிரே போயிடுச்சே.. டீச்சர் இப்ப

English summary

TV serial actor Arnav said that I have not done anything wrong. Actor Arnav, who was arrested on the complaint filed by actress Divya that he had converted and married her, has been remanded in judicial custody for 15 days in Puzhal Jail.