அடிபொலி...ஆட்டம் போட்டு ஆடவைக்கும் ரோஜா.. பார்த்ததும் ஓடோடி வரும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியலில் மட்டுமல்லாமல் சமூக வலைத்தளத்திலும் கலக்கி கொண்டிருக்கும் ரோஜா சீரியல் பிரியங்கா நல்கரியை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் அசந்து போய் விட்டார்களாம்.

புடவையில் குத்தாட்டம் போட்டிருக்கும் இவரைப் பார்த்து பல பேரோட மனதும் குதூகலித்து வருகிறதாம்.

என்ன மாதிரி பார்த்தாலும் இவர் மட்டும் இப்படி அழகாக இருக்கிறாரே என்று இவருடைய ரசிகர்களுக்கு நெடு நாளாக சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதாம்.

English summary

Priyanka Nalkari, who plays the female lead in the rose serial being telecast on Sun TV, has been active on the social media. Like Serial, he has a huge fan following on social media. Now a video of her in a green colour sari is going viral.