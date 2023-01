அசீமை வைத்து சேனல் செய்த தில்லாலங்கடி வேலை.. இதை கவனிச்சீங்களா? இப்படி இறங்கிட்டாங்களே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 நிகழ்ச்சிக்கு ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இப்போது அசீமிற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆதரவு அதிகமாக இருப்பதால் அவருடைய கிளிப்ஸ் அந்த ப்ரோமோவில் இடம் பிடித்திருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிவடைய இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் இருக்கும் நிலையில் விஜய் டிவி மற்றொரு நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோவில் அசீமின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி இருப்பதை வைத்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

The promo of Cook with comali Season 4 is out on Vijay TV.Azeem now has a lot of fan support in Bigg Boss, his clips are featured in the promo.Netizens are in a frenzy over Vijay TV using Azeem's photo in the promo of another show with just a few days left for Bigg Boss.