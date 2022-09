பிக் பாஸில் விஜய் டிவி சீரியல் நடிகை.. அதை மட்டும் செய்ய மாட்டேன்..!! அவரே வெளியிட்ட பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாவம் கணேசன் சீரியலில் கதாநாயகி நேஹா கவுடா தற்போது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்.

கலர்ஸ் தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கன்னட பிக் பாஸ் ஒன்பதாவது சீசனில் ஒரு போட்டியாளராக அறிமுகம் ஆகி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு முன்பு அவர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதால் தான் புது அனுபவத்தை பெற போவதாக மகிழ்ச்சியோடு கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Neha Gowda, the heroine of Bhavam Ganesan serial which is being aired on Vijay TV, is currently participating in Bigg Boss.She is debuting as a contestant in the ninth season of Bigg Boss Kannada, which is telecasting in Colors Tamil.Before participating in Bigg Boss, he is excited to say that he will get a new experience by participating in this show.