விஜய் டிவியின் “குசும்பு”.. அடிவாங்கும் அர்னவ்! இது சீரியல் புரோமோவா.. இல்ல உண்மையா? செம “டைமிங்”

Television

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தம்பதிகளான சீரியல் நடிகர்கள் அர்னவ் - திவ்யா இடையே மோதல் வெடித்துள்ளது ஊடகங்களில் தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அர்னவ் நடித்துள்ள விஜய் டிவியின் செல்லம்மா சீரியல் புரோமோவில் அவரது நிஜ வாழ்க்கை பிரச்சனையுடன் ஒத்துப்போவதைபோல் காட்சிகளை வைத்துள்ளார்கள்.

பிரபல தொலைக்காட்சி சீரியனான கேளடி கண்மணியில் நடித்து வந்தவர் திவ்யா. ஏற்கனவே திருமணமாகி குழந்தை பெற்றுவிட்டு கணவரை விட்டு பிரிந்த இவருக்கு அவரோடு நடித்து வந்த அர்னவுக்கும் காதல் ஏற்பட்டது.

5 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்த இருவரும் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக திருமணம் செய்திருக்கின்றனர். அர்னாவ் தற்போது விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லம்மா சீரியலில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார்.

ராஜராஜ சோழன் இந்துவா? ஜோதியில் ஐக்கியமான ஜெயக்குமார் - என்ன சொல்லி இருக்காரு தெரியுமா?

English summary

While the cலஷ் between couple serial actors Arnav and Divya has been hotly debated in the media, the promo of Vijay TV's Chellamma, starring Arnav, has put scenes in line with his real-life problem.