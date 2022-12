நடிகர் ராஜ்கிரண் பற்றி அவருடைய வளர்ப்பு மகள் வெளியிட்ட குற்றசாட்டுகள்.. கண்ணீர் மல்க வேண்டுகோள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் சின்னத்திரை நடிகர் ஆன முனீஸ் ராஜாவை திருமணம் செய்த நடிகர் ராஜ்கிரணின் வளர்ப்பு மகள் தற்போது வெளியிட்ட வீடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நடிகர் ராஜ்கிரண் தன்னுடைய வளர்ப்பு மகள் திருமணத்திற்கு பிறகு தனக்கும் அவருக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்று சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டு அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்தி இருந்தார். இந்த நிலையில் அவரின் மீது பல குற்றச்சாட்டுகளை அவருடைய வளர்ப்பு மகள் கூறி இருக்கிறார்.

English summary

The video released by the adopted daughter of actor Rajkiran, who recently got married to small screen actor Muneez Raja, is causing a stir.Actor Rajkiran had made it known to everyone by posting on social media that he has no relationship with his adopted daughter after her marriage. In this situation, his step daughter has made many accusations against him.