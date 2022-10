இணையத்தில் லீக்கான ஜி.பி முத்து பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் வீடியோ.. இப்படியா பண்ணுவாங்க!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து ஜி பி முத்து விலகி விட்டதாக வீடியோ ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

ஏற்கனவே ஒரு சில நாட்களாக ஜி பி முத்து தன்னுடைய குடும்பத்தை பிரிந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்க முடியவில்லை வீட்டுக்கு அனுப்பி விட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

நேற்று கமல் வந்து பேசினாலும் தன்னுடைய முடிவில் மாற்றம் இல்லை நான் வீட்டுக்கு சென்ற விட வேண்டும் என்று கூறியிருந்த நிலையில் இன்று இவர் குறித்து வெளியான வீடியோ ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்து இருக்கிறது.

English summary

What are fans' thoughts on the video of GP Muthu leaving the Bigg Boss house Bigg Boss Tamil Season 6: A video has been released that GP Muthu has left the Bigg Boss show. For a few days now, GP Muthu has been asking to be sent home because he could not be in the Bigg Boss show. While he said that, the video released about him today has shocked the fans.