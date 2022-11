ரச்சிதாவை குறித்து கணவர் தினேஷ் வெளியிட்ட திடீர் பதிவு... எல்லாத்துக்கும் காரணம் "அவர்”தானாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் ஈரமான ரோஜா சீரியலில் நடித்து வரும் தினேஷ் தன்னுடைய மனைவியை குறித்து வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதா உடன் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து இருந்த நிலையில் இன்று திடீரென ரச்சிதாவின் மாற்றத்திற்கு காரணம் இந்த நபர் தான் என்று சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்.

English summary

Dinesh, who is acting in Vijay TV's Eeramana Rojave serial, released a post about his wife which has created a sensation among the fans.After breaking up with Rachitha who is on Bigg Boss show due to disagreements, today she pointed out that this person is the reason for Rachitha's sudden change.