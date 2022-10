தீபாவளி நாளில் நண்பனை நினைத்து கண்ணீர் விட்டு கலங்கிய ஜிபி முத்து... நட்புனா இதுதான்..!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ஜி பி முத்து தன்னுடைய குழந்தைகளோடு தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி இருக்கிறார்.

மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும்போது தன்னுடைய நண்பனை நினைத்து உருக்கமாக ஜிபி முத்து பேசியதை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் பீல் பண்ணி வருகிறார்கள்.

அருகில் இருக்கும் போது மட்டும் தான் பாசம் காட்டும் ஒரு சிலர் இருக்கையில் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்ற நண்பனுக்காக ஜி பி முத்துவின் பாசத்தை பார்த்து பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த ஜி.பி முத்து கொண்டாடிய பங்க்ஷன்..இதனால் தான் இவர் வெளியே வந்தாரா?

English summary

GP Muthu, who came out of the Bigg Boss show, is celebrating Diwali with his children. While celebrating happily, GP Muthu spoke fondly of his friend and many fans are crying. Many people are commenting on Muthu's affection.