பிரம்மாண்டமாக வீடு கட்டிய விஜய் டிவி ராமர்.. ஆனால் அந்த கட்டவுட், சாப்பாடு யாரும் எதிர்பார்க்காதது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் காமெடி நடிகராக இருக்கும் ராமர் புதியதாக மதுரையில் சொந்தமாக ஒரு வீட்டை கட்டி இருக்கிறார். இவருடைய வீட்டிற்கு சின்னத்திரை பிரபலங்கள் பலரும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

அனைவரையும் வரவேற்கும் விதமாக ராமர் யாரும் யோசிக்காத வகையில் வித்தியாசமாக யோசித்து கட்டவுட் மற்றும் சாப்பாடு போட்டு அசத்தியிருக்கிறார்.

English summary

Vijay TV comedian Ramar has recently built a house of his own in Madurai. Many small screen celebrities have attended his house.In order to welcome everyone, Ramar has thought differently and prepared cutouts and food in a way that no one would have thought of.