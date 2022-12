அப்பாவால் மாறிப்போன வாழ்க்கை... அடுத்தடுத்த இழப்புகள்.. தனியாக தவிக்கும் கனகாவின் தற்போதைய நிலை!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: 80ஸ் கிட்ஸ்களின் கதாநாயகியாக இருந்த கனகாவின் வாழ்க்கையில் பல சோகங்கள் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

பல வருடங்களாக சினிமாவை விட்டு விலகிய நடிகை கனகாவின் தற்போதைய நிலை பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

உடல் அளவில் மட்டுமல்லாமல் மனதளவிலும் எதிர்பாராத பல பிரச்சனைகளை நடிகை கனகா சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Kanaka, who was the heroine of 80s kids, has had many tragedies in her life.Actress Kanaka, who has been away from cinema for many years, has shocked many.Actress Kanaka is facing many unexpected problems not only physically but also mentally.