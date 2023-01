இப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டியை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கண்டதே இல்லை..அசீம் குறித்து பனிமலர் பகிர்ந்த பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 102 வது நாளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

கடைசி வாரத்தில் போட்டியாளராக இருக்கும் அசீம் குறித்து செய்தி வாசிப்பாளர் பனிமலர் பகிர்ந்த பதிவு சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு டாக்ஸிக் பர்சனாலிட்டியை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நான் கண்டதே இல்லை என்று அசீம் குறித்து பனிமலர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is on its 102nd day.The post shared by newsreader Panimalar about Azeem, who is a contestant in the last week, is being shared by many fans on social media. Panimalar has commented on Azeem that I have never seen such a toxic personality on Bigg Boss.