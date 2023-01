பிறந்தநாளில் அனிதா சம்பத் வெளியிட்ட கண்ணீர் வார்த்தைகள்.. இந்த சூழலில் பலருக்கும் தேவையானது தானாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செய்தி வாசிப்பாளர் அனிதா சம்பத் தன்னுடைய தந்தையின் பிறந்த நாளில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பெற்றோர் மீது பாசத்தை காட்டி அனிதா சம்பத் வெளியிட்ட பதிவு பலருடைய பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

தந்தையின் மறைவுக்குப் பிறகு கொண்டாடிய பிறந்த நாளில் எவ்வளவு வலிகள் நிறைந்திருக்கும் என்பதை அனிதா சம்பத் காட்டியதாக ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

தமிழில் காணாமல் போன தெய்வம் தந்த வீடு சீரியல் கதாநாயகி தற்போதைய நிலை... இப்படி மாறிவிட்டாரே!?

English summary

Newsreader Anitha Sampath has posted an entry on her father's birthday.Anitha Sampath's post showing affection for her parents is getting appreciation from many people.Fans have been commenting that Anitha Sampath has shown how painful the birthday celebration can be after the death of her father.