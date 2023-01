ராபர்ட் மாஸ்டரின் உண்மைகுணம் இதுதான்.. உண்மையை உடைத்த ரச்சிதா.. பிறகு தான் தெரிந்தது!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதா முதல் முறையாக ராபர்ட் மாஸ்டர் பற்றி பல தகவல்களை கூறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் இருக்கும்போது ராபர்ட் மாஸ்டர் ரச்சிதாவின் பின்னாடியே சுற்றிக் கொண்டிருந்தது பலருக்கும் தெரிந்ததாக இருந்தாலும் அவருடைய நிஜ கேரக்டரை பற்றி ரச்சிதா முதல்முறையாக பேசியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ராபர்ட் மாஸ்டர் கலந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் தற்போது ரச்சிதா பேசியதை குறித்து நெட்டிசன்கள் பலர் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் அசீமை திட்டிய ரச்சிதா.. வெளியே வந்ததும் டைட்டில் விஷயத்தில் கூறும் கருத்து

English summary

Rachitha, who came out of the Tamil season 6 show, has for the first time revealed a lot of information about Robert Master.Although it is known to many that Robert Master was following Rachitha while inside the Bigg Boss show, Rachitha has spoken about her real character for the first time.At the time when Robert Master is again participating in the Bigg Boss show, many netizens are talking about Rachitha's speech.