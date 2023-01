அசீம் வெற்றியை விமர்சித்து ஷிவின் வெளியிட்ட முதல் வீடியோ.. இதனால்தான் அவர் ஜெயித்தாரா?கூறிய காரணம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி சமீபத்தில் முடிவடைந்து இருக்கிறது.

இந்த சீசனில் டைட்டில் வின்னராக அசீம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். ரன்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். இரண்டாவது ரன்னர் அப் ஆக ஷிவின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்

இந்த நிலையில் முதல் முறையாக டைட்டில் ஜெயித்த அசீம் பற்றி இரண்டாவது ரன்னராக வந்த ஷிவின் ரசிகர்களின் கேள்விக்கு பதில் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

