பல அசீம்களால் தினமும் கஷ்டப்படுகிறோம்.. ஷிவினை பாராட்டிய.. திருநங்கை தனுஷா கூறிய வார்த்தை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ரன்னர் அப் ஆக வந்த ஷிவினை பாராட்டி திருநங்கை தனுஷா சிங்கம் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ஒரு புத்தக எழுத்தாளராகவும், பல் மருத்துவராக இருக்கும் திருநங்கை தனுஷா சிங்கம் அசீம் பற்றி பல்வேறு கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார்.

அசீன் மீது ஆரம்பத்தில் அதிகமான கோபம் வந்ததாகவும், ஆனால் அவர் சமூகத்தில் வெளிப்பாடாகத்தான் இருப்பதாக தான் இப்போது மனம் மாறிவிட்டேன் என்று கூறி இருக்கிறார்.

சமுதாயத்தில் அசீம் போன்ற பலர் இன்னும் திருநங்கைகளின் மீது தங்களுடைய வன்மத்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பல்வேறு தகவல்களை தனுஷா சிங்கம் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

இது தவறான உதாரணம்.. அசீமுடைய வெற்றியை பற்றிய பதிவை பகிர்ந்த விஜே மகேஸ்வரி.. பாராட்டும் ரசிகர்கள்

English summary

Transgender Dhanusha Singham has released a video praising Shivin who became the runner up in Bigg Boss Tamil season 6. Dhanusha Singham, a transgender who is a book writer and a dentist, has expressed various opinions about Azeem. He says that he has changed his mind. Many people like Azeem in the community still show their hatred towards transgenders.