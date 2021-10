மனம் திறந்து மன்னிப்பு கேட்பு..என்ன இருந்தாலும் நமிதாவுக்கு வெள்ளை மனசு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செஞ்சது தப்பு என்று தெரிந்தால் உடனே மன்னிப்பு கேட்டு விடவேண்டும் என்று தற்போது தாமரைச்செல்வி நிரூபித்துவிட்டார்.

விளையாட்டா பேசிய வார்த்தை இவ்வளவு பெரிய விபரீதத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை.

என்னதான் பேசினாலும் மன்னிப்பு கேட்டதும் அதை பெருந்தன்மையாக மன்னித்துக்கொண்ட நமிதாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிகிறது.

English summary

The fifth season of Bigg Boss, which was playful and jolly, has now started fighting. The fans were a little confused. But the change of heart among the contestants in the end has added to the interest of the show.