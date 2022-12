பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு திடீரென வெளியேறும் பிரபலம்.. அடுத்து வரப்போறவர் இவர் தானா! காரணம்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்களின் பெரும் ஆதரவை பெற்று ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து தொகுப்பாளர் விரைவில் வெளியேற இருப்பது செய்தி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

உலகமெங்கும் ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ரியாலிட்டி நெகிழ்ச்சியான பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி எல்லா மொழிகளிலும் ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கும் தொகுப்பாளர் இனி அடுத்த சீசனில் தான் கலந்து கொள்ள போவதில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.

English summary

The news of the host's exit from the Bigg Boss show, which has received huge support from the fans, has shocked the fans.While the reality TV show Bigg Boss, celebrated by fans all over the world, is being telecasted in all languages, the host of the show has said that he will no longer participate in the next season.