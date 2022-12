பட விழாவிற்கு வந்த இடத்தில் தேம்பி தேம்பி அழுத தர்ஷா குப்தா.. அவருக்கு நான் அப்படி என்ன பண்ணினேன்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளி திரையில் கதாநாயகியாக மாறி இருக்கும் தர்ஷா குப்தா தற்போது அவர் நடித்த திரைப்படத்தின் பட வெளியீட்டு விழாவில் கதறி அழுதி இருக்கிறார்.

தான் செய்யாத செயலை செய்ததாக சிலர் குற்றம் சாட்டுவதாக தர்ஷா குப்தா கூறி இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே சமூக வலைதளத்தில் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தி தர்ஷா குப்தா மீண்டும் அழுது அனைவரையும் என்னவென கேட்க வைத்திருக்கிறார்.

English summary

Darsha Guptha, who has made the transition from small screen to silver screen heroine, is currently in tears at the release of her upcoming film.Darsha Guptha says some people accuse her of doing something she didn't do.Darsha Guptha is already crying on social media and asking everyone what's up.