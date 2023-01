பிக்பாஸ் வெற்றி குறித்து பதிவு செய்து டெலிட் செய்த பிரபலம்..காரணம் இதுதானா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

பிக் பாஸ் வெற்றியை குறித்து இணையத்தில் பதிவு வெளியிட்டு யாஷிகா ஆனந்த் அதை டெலிட் செய்திருக்கிறார்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி முடிவடைந்த பிறகு தன்னுடைய முடிவிலிருந்து பிரபல நடிகையும் பிக் பாஸ் பிரபலமான யாஷிகா ஆனந்த் பின்வாங்கி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னராக அசீம் அறிவிக்கப்பட்டதும் அவருக்கு வாழ்த்து கூறி யாஷிகா ஆனந்த் சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் சில மணி நேரம் கழித்து அந்த பதிவை யாஷிகா நீக்கி இருப்பது சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் அதிகமாக கலாய்க்கப்படும் ஒரு செயலாக இருக்கிறது.

முதல் முறை விக்ரமன் வெளியிட்ட வீடியோ.. ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சி செய்தியை கூறி இருக்கிறார்!

English summary

Bigg Boss Yashika Anand has taken back her decision after the end of Bigg Boss Tamil Season 6.Yashika Anand posted a post on her social media page congratulating Azeem as the title winner of Bigg Boss Tamil Season 6.In this situation, Yashika deleting the post after a few hours is an action that fans on social media are very upset about.