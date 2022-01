செம்பருத்தி ஷபானாவோடு ஜோடி சேரும் அஸ்வின்...எந்த சீரியலில் தெரியுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் தொடங்கப் போகும் புது சீரியலில் அஸ்வின் ஹீரோவாக நடிக்கப் போகிறார் என்று செய்திகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சீரியலில் அஸ்வினுக்கு ஜோடியாக களம் இறங்கப் போவது ஷபானா என்ற செய்தி கேட்டதும் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றனர்.

English summary

News that Zee is going to play Ashwin's hero in the new serial to be launched in Tamil has caused a stir among the fans.Fans are also overjoyed to hear that Shabana will be paired with Ashwin in the serial.