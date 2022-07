உன்ன நம்பி வந்தேன் பாரு.. என்ன சொல்லனும்! கூகுள் மேப்பை நம்பி காரை நெல் வயலுக்குள் இறக்கிய ஓட்டுனர்!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் கூகுள் மேப்பை நம்பி சென்ற கார் ஓட்டுனர் நெல் வயலுக்குள் நள்ளிரவில் காரை சிக்க வைத்த சம்பவமும், காலையில் அதனை போராடி மீட்ட சம்பவமும் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

உலகளவில் இணைய சேவைகளை வழங்கி வரும் கூகுள் நிறுவனத்தின் சார்பில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூகுள் மேப் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இதில் வாகன பயணம் மேற்கொள்ளும் மக்கள் தங்கள் செல்லவேண்டிய இடத்திற்கான பகுதியை குறிப்பிட்டால் போதும் கூகுள் மேப் பாதையை துல்லியமாக கணிக்கும். மேலும் எங்கெங்கு போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளது எங்கெங்கு வேகமாக செல்லலாம் உள்ளிட்ட வசதிகளையும் கூகுள் மேப் வழங்குகிறது.

English summary

In the state of Kerala, the incident of a car driver relying on Google Maps in the middle of the night in a paddy field and recovering it in the morning is spreading rapidly on social media.