அதெல்லாம் முடியாது! ஒரு லட்சம் தர்றோம்.. இளம் நடிகையை மிரட்டி ஆபாச படம்! போலீசுக்கு ஓடிய நடிகர்!

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே ஆங்கிலத்தில் எழுதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து பெற்று இளம் நடிகர் மற்றும் நடிகையை மிரட்டி ஆபாச வெப் சீரிஸில் நடிக்க வைத்ததாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் மற்றும் திருவனந்தபுரம் போலீஸ் கமிஷனரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே பெங்களூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 26 வயதான இளம் நடிகர்கள் ஒருவர் கேரள முதல்வர் விஜயனுக்கும் திருவனந்தபுரம் கமிஷனர் சர்ஜன் குமாருக்கும் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

அதில் பிரபல ஓடிடி நிறுவனத்தில் வெளியாகவுள்ள வெப் சீரிசில் நாயகனாக நடிக்க ஆட்கள் தேவை என விளம்பரம் வந்ததைத் தொடர்ந்து அதற்கு தான் விண்ணப்பித்ததாகவும், தன்னை நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைத்த நிலையில் திருவனந்தபுரம் அருகே அருவிக்கரை என்ற இடத்தில் ஒரு விடுதியில் படப்பிடிப்பு நடந்துள்ளது,.

English summary

The victims have filed a complaint with the Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan and the Thiruvananthapuram Police Commissioner in connection with the complaint that a young actor and actress were blackmailed into acting in an obscene web series by signing a contract written in English near Thiruvananthapuram, Kerala.