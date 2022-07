கேலி கிண்டல் பண்ணுவாங்க! கேவலமா சிரிப்பாங்க..ஆனா இப்போ! கேரளாவைக் கலக்கும் ஆன் மேரி! சிங்கப் பெண்ணே!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : சாதனையானலும் சரி கடின உழைப்பானாலும் சரி பாலின பேதம் இல்லை என்பதை உணர்த்தும் வகையில், கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளம் சட்டக் கல்லூரியில் படிக்கும் ஆன் மேரி ஆன்சலன் என்ற இளம்பெண் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பரபரப்பான காக்கநாடு-பெரும்படப்பு சாலையில் கனரக பேருந்தை பயணிகளுடன் இயக்கி வருகிறார்.

இந்தியா முழுவதும் இப்போது அதிகமான இளம் பெண்கள் சமூகத் தடைகளை உடைத்துவிட்டு, வேலை செய்வதற்கும், அவர்கள் மிகவும் விரும்புவதைச் செய்வதற்கும் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள்.

அவர்களுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் கொச்சியைச் சேர்ந்த 21 வயது சட்டக்கல்லூரி மாணவியான ஆன் மேரி ஆன்சலன். தனக்கு வந்த கேலி கிண்டல்கள் என எல்லா தடைகளையும் உடைத்துவிட்டு கனரக பேருந்தை அதுவும் சம்பளம் இல்லாமல் இயக்கி வருகிறார்.

செங்கல்பட்டு தொடங்கி ராமநாதபுரம் வரை வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை..5 நாட்களுக்கு நீடிக்குமாம்!

English summary

To show that there is no gender difference between achievement and hard work, Ann Marie Ansalan, a student at Ernakulam Law College in Kerala, drives a heavy bus with passengers every Sunday on the busy Kakkanad-Perumpadu road.