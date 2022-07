பள்ளி மாணவிகள் முன்பு பேண்ட்டை கழற்றி ஆபாச சைகை! 2வது முறையாக அநாகரீகம்.. கும்கி பட நடிகர் கைது!

Thiruvananthapuram

oi-Vishnupriya R

திருவனந்தபுரம்: கேரளா மாநிலம் திருச்சூரில் சிறுமிகளின் முன் அநாகரீகமான ஆபாச சைகை மற்றும் ஆபாசமாக நடந்து கொண்டதாக நடிகர் ஸ்ரீஜித் ரவியை திருச்சூர் மேற்கு போலீசார் போக்சோ பிரிவின் கீழ் கைது செய்தனர்.

கேரளா மாநிலம் திருச்சூரிலுள்ள ஆயந்தோல் எஸ்.என்.பார்க் அருகே கடந்த புதன்கிழமை மாலை 3.30 மணியளவில் 11 மற்றும் 5 வயதுடைய இரண்டு சிறுமிகள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது ஒருவர் சிறுமிகளின் முன் ஆபாசமாக அவரின் உடையை களைந்து நிர்வாணமாக நின்றுவிட்டு காட்டிவிட்டு கருப்பு நிற காரில் ஏறி சென்றுள்ளார். இது குறித்து சிறுமிகள் பெற்றோரிடம் தெரிவித்தனர்.

English summary

Malayala Actor Sreejith Ravi arrested for an obscene act. This is not the first time he has booked for this.