ஓடவும் முடியாது.. ஒளியவும் முடியாது.. கேரள அரசு அலுவலகங்களில் "பயோமெட்ரிக்".. வருகைப் பதிவு அமல்

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் 'பயோமெட்ரிக்' வருகைப் பதிவு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

அரசு ஊழியர்களின் பலத்த எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் இந்த பயோமெட்ரிக் வருகைப் பதிவு முறையை கேரள அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது.

கேரள அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால் அரசு ஊழியர்கள் கடும் அதிர்ச்சியிலும், அதிருப்தியிலும் ஆழ்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Biometric attendance registration at government offices in Kerala has come into effect from today. The Kerala government has introduced this Biometric Attendance Registration system amid strong opposition from government employees.