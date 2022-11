ஆனந்தமாக நடந்துகொண்டிருந்த திருமண விழா.. திடீரென வந்த நபர்.. பறந்த சேர்கள்.. பரபரத்த கேரளா

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் மகிழ்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருந்த திருமண வரவேற்பின் போது திடீரென மணமகள் வீட்டினருடன் அவரது பக்கத்து வீட்டை சேர்ந்த இளைஞர் சண்டையிட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பான காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றன.

கேரளாவில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற பயங்கர மோதல் சம்பவம் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

மகிழ்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற இந்த திடீர் மோதலில் சுமார் 30 பேர் காயம் அடைந்துள்ளனர்.

English summary

During a happy wedding reception in Kerala, a young man from the bride's house suddenly got into a fight with the bride's family, causing a stir. Videos related to this are spreading on social media.