மத வெறுப்பு கோஷமிட்ட சிறுவன்! கோபப்பட்ட நீதிமன்றம்.. உடனே சிறுவனின் அப்பாவை கைது செய்த கேரள போலீசார்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பினர் நடத்திய பேரணியில் சிறுவனின் வெறுப்பு பேச்சு வீடியோ வைரலான நிலையில், இது குறித்து போலீசார் முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

கேரளாவில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பு சார்பில் கடந்த வாரம் ஆலப்புழாவில் பேரணி நடைபெற்றது. அதில் கலந்துகொண்ட சிறுவன் ஒருவனின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி இருந்தது.

இளைஞர் ஒருவரின் தோளில் அமர்ந்தபடி அச்சிறுவன் இதர மதத்தினருக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினான். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் தீயாகப் பரவியது.

Kerala boy's father detained for raising hate slogans at a Popular Front of India rally: (கேரளா வெறுப்பு பேச்சு விவகாரத்தில் சிறுவனின் தந்தையைக் கைது செய்த கேரள போலீஸ்) Twenty people have been arrested so far in the case.