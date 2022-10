ஷபி முகத்தில் அந்த மர்ம புன்னகை.. ஏதோ நடந்திருக்கு.. "தோண்டும்" போலீஸ்.. நரபலியின் திக் திக் பின்னணி

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இரண்டு பெண்கள் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் குலுக்கி வரும் நிலையில், போலீஸார் தற்போது கூறும் விஷயங்கள் உச்சக்கட்ட பயத்தை காட்டுவதாக உள்ளது.

"இந்த நரபலி முதல் தடவை நடைபெற்றது அல்ல" என அடித்துக்கூறும் கேரள போலீஸார், இதற்கு முன்பு இந்த மந்திரவாதி கும்பல் பல பெண்களை நரபலி கொடுத்திருக்கும் எனத் தெரிவிக்கின்றனர். குற்றவாளிகளிடம் நடத்திய விசாரணையில், அவர்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்தை மறைக்க பார்ப்பது தெளிவாக தெரிகிறது என்றும் போலீஸார் தெரிவிக்கின்றன.

எனவே குற்றவாளிகளுக்கு சொந்தமான நிலங்களை தோண்டி பார்க்க போலீஸார் முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்காக சிறப்பு அதிரடிப்படை வந்துக்கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் மேலும் பல உடல்களையோ அல்லது எலும்புக்கூடுகளையோ நாம் எதிர்பார்க்கலாம் என கேரள போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

