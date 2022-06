வாளை ஏந்திக் கொண்டு அணிவகுத்த வி.ஹெச்.பி பெண்கள்! ஜாமீனில் வரமுடியாத பிரிவில் கேஸ் போட்ட கேரள போலீஸ்

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் (விஎச்பி) மகளிர் பிரிவான துர்கா வாஹினியை சேர்ந்த 250 பேர் மீது ஆரியங்கோடு போலீசார் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். வாள்கள் ஏந்தி ஊர்வலம் சென்ற நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணியின் ஆட்சி நடக்கிறது. பினராயி விஜயன் முதல்வராக உள்ளார்.

இங்கு விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பின் மகளிர் பிரிவாக துர்கா வாஹினி உள்ளது. இவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது.

English summary

In Kerala police have registered cases under non-bailable sections against 250 members of Durga Vahini, the women’s wing of the Vishva Hindu Parishad (VHP), for carrying swords during a rally. video widely shared in internet.