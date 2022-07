ஒரே மோதிரத்தில்.. இத்தனை ஆயிரம் வைரங்களா? கேரளாவில் உருவாக்கப்பட்ட "காஸ்ட்லி ரிங்".. விலை தெரியுமா?

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: தினம் தினம் புதிது புதிதாக உலக சாதனைகள் படைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் பல ஆயிரம் வைரங்கள் பொருந்திய மோதிரத்தை உருவாக்கி கேரளாவை சேர்ந்த நகைக்கடை ஒன்று சாதனை படைத்துள்ளது. ஆமாங்க ஒன்னு, ரெண்டு இல்ல மொத்தமா பல்லாயிரம் வைரங்கள் அதுவும் ஒரே மோதிரத்துல. தற்போது இந்த மோதிரம்தான் பரவலாக தென்னிந்தியா முழுவதும் பேசப்பட்டு வருகிறது.

சிறிய அளவு தங்கம் கொண்டு சிறப்பங்களை செய்து சாதனை படைத்தது குறித்த செய்திகளை அவ்வப்போது நாம் கேள்விபட்டு வருகிறோம். ஆனால் வைரம் கொண்டு கின்னஸ் சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது ஆச்சரியத்தை தற்போது ஏற்படுத்தியுள்ளது.

A jeweler from Kerala has created a ring with 24,679 matching diamonds. Yes, not one, not two, a total of 24,679 diamonds and that too in one ring. Now this ring is widely talked about all over South India.