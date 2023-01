கேரளாவில் பரவும் கொடிய நோரோ வைரஸ்.. பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு.. அறிகுறிகள் என்ன தெரியுமா?

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கொடிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நோரோ வைரஸ் பாதிப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இரப்பையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இந்த வைரஸ் பாதிப்பு கொச்சி அருகே உள்ள கக்கநாட் பகுதியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட பள்ளியில் 1 முதல் 5 வரை நேரடி வகுப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளம் மாவட்டம் காக்கநாட்டில் படித்து வரும் மாணவர்கள் சிலருக்கு திடீரென வாந்தி, பேதி ஏற்பட்டது.

சுகாதாரத்துறையினர் பரிசோதனை செய்ததில் அவர்களுக்கு நோரோ வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் சிலருக்கும் நோரோ வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது தெரியவந்தது.

English summary

Deadly Noro virus found in school students in Kerala An outbreak of this virus, which affects the cowpea, has been detected in Kakkanad near Kochi. Live classes 1 to 5 have been canceled in the affected school.