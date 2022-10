"யாரை கேட்டு வேலைக்கு போன?".. மனைவியை கொடூரமாக தாக்கி வீடியோ வெளியிட்ட கணவன் - கும்மிய போலீஸ்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேலைக்கு சென்ற மனைவியை கொடூரமாக தாக்கியதுடன் மட்டுமல்லாமல் அதை வீடியோவாகவும் எடுத்து வெளியிட்ட குடிகார கணவனை போலீஸார் துவைத்தெடுத்து கைது செய்த சம்பவம் கேரளாவில் நடந்துள்ளது.

கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மலையின்கீழு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திலீப் (27). இவருக்கும், ஆஷா என்ற பெண்ணுக்கும் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களுக்கு மூன்று வயதில் ஒரு ஆண் குழந்தையும் உள்ளது.

திருமணமான புதிதில் ஒழுங்காக வேலைக்கு சென்று வந்த திலீப், பின்னர் வேலைக்கு செல்வதை நிறுத்திவிட்டார். தினமும் மது அருந்தியதால் ஒருகட்டத்தில் குடிக்கு அடிமையானார்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக திலீப் எந்த வேலைக்கும் செல்லவில்லை. மேலும், அக்கம்பக்கத்தினரிடம் கடன் வாங்கி குடித்தும் வாழ்க்கையை ஓட்டி வந்தார்.

