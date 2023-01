அம்மா ஓடிபோய்ட்டாங்க.. குழந்தைகளை ஏமாற்றிய தந்தை..மனைவியை கொன்று ‛த்ரிஷ்யம்’ பாணியில் புதைப்பு-ஷாக்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: 'த்ரிஷ்யம்' திரைப்பட பாணியில் தனது மனைவியை கொன்று வீட்டு வாசலிலேயே கணவர் புதைத்து வைத்திருந்த சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சுமார் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த பயங்கர கொலைச் சம்பவத்தை போலீஸார் கண்டறிந்துள்ளனர். இதையடுத்து, கணவரையும் போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

கேரளாவில் இரண்டு பெண்கள் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையின் போது, இந்தக் கொலை சம்பவம் வெளிவந்ததாக போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

