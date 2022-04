ஷாக்! காருக்குள் சிதைக்கப்பட்ட நடிகை! வீடியோவை பார்த்து ரசித்து டெலிட்! வசமாய் சிக்கிய பிரபல நடிகர்

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் பிரபல நடிகையை கடத்திச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்து எடுத்த வீடியோ காட்சிகள் நடிகர் திலீப் வசம் இருந்ததாக இயக்குனர் பாலச்சந்திர குமார் கூறிய குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கும் ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதாக கேரள குற்றப்பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ள நிலையில் வழக்கு பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் படப்பிடிப்பு முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பிய போது கேரளாவைச் சேர்ந்த பிரபல நடிகை ஒருவர் ஐந்து பேர் கொண்ட மர்ம கும்பலால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்.

இந்த சம்பவம் தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரைப்பட உலகை மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் கடுமையான அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதுதொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட நடிகை தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது

English summary

The case has reached a critical stage as the Kerala Crime Branch police said that they have found evidence to prove the allegation made by director Balachandra Kumar that the video footage of the abduction and rape of a popular actress in Kerala was in the possession of actor Dileep.