ச்சை! டியூஷனுக்கு வந்த 16 வயது மாணவன்.. மது கொடுத்து பலாத்காரம் செய்த ஆசிரியை.. கேரளாவில் அதிர்ச்சி

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் தன்னிடம் டியூஷனுக்கு வந்த 16 வயது மாணவனை மது ஊற்றிக் கொடுத்த பல முறை பலாத்காரம் செய்த காமவெறி பிடித்த ஆசிரியை ஒருவரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

தொடர்ச்சியாக இந்த சித்ரவதையை அனுபவதித்ததால், மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மாணவனுக்கு தற்போது கவுன்சிலிங் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மாணவர்களுக்கு கல்வியையும், ஒழுக்கத்தையும் புகட்ட வேண்டிய ஆசிரியையே, மாணவனிடம் தரம் தாழ்ந்து நடந்து கொண்ட சம்பவம் கேரளா மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

English summary

In a most shocking incident in Kerala, a tuition teacher was arrested as she was raping her 16 year old boy student by giving him alcohol.