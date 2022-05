இறுக்கி அணைச்சு ஒரு உம்மா தருமோ! சர்ச்சையில் சிக்கிய பிரபல நடிகர்! ‘அம்மா’வில் இருந்து விலகல்!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : மலையாள நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான விஜய் பாபு மீதுஅடுத்தடுத்து இரு நடிகைகள் பாலியல் புகார் அளித்துள்ள நிலையில், மலையாள நடிகர் சங்கமான அம்மாவில் இருந்து அவர் விலகுவதாக கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

1983 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான சூர்யன் என்ற படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான விஜய் பாபு, படங்களைத் தயாரித்து நடித்து மலையாள திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தார்.

இந்நிலையில் அவரது தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் தாயாரிக்கப்பட்ட படத்தில் நடத்த நடிகை ஒருவர் அவர் மீது பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்த சம்பவம் மலையாள திரையுலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Malayalam actor and producer Vijay Babu has sent a letter saying that he is leaving the Malayalam Actors Association after two actresses lodged a sexual harassment complaint.