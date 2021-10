கேரளாவில் கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவில் உயிரிழந்த மக்கள்.. பிரதமர் மோடி இரங்கல்

Thiruvananthapuram

oi-Velmurugan P

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவில் சிலர் உயிரிழந்த நிலையில் அதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார்.

கேரளாவில் கடந்த சில நாள்களாக பெய்துவரும் கன மழை, வெள்ளத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 19 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அங்கு குறைந்தபட்சம் 12 பேரைக் காணவில்லை என்று தெரிய வருகிறது. இந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கவே வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கோட்டயம், இடுக்கி மாவட்டங்களில் இடிந்த வீடுகள், நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணிகளை ராணுவம் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை மீட்பு படைகள் செய்து வருகின்றன.

English summary

It is saddening that some people have lost their lives due to heavy rains and landslides in Kerala. Condolences to the bereaved families : said prime minsiter narendra modi.