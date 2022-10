அதிகார போட்டி.. குலுங்கிய திருவனந்தபுரம்.. குப்பையில் கிடந்த "கால்கள்".. பின்னணி இதுதான்!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: சமீபத்தில் கேரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் துண்டாக்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டு கால்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய நிலையில் தற்போது இரண்டு பேரை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியை சேர்ந்தவர்கள் என்று தெரியவந்துள்ளது. அதேபோல கொலை செய்யப்பட்டவர் பிரபல ரவுடியாக இருக்கலாம் என கேரள போலீஸ் சந்தேகமடைந்துள்ளது.

English summary

Recently, two dismembered legs were found in Thiruvananthapuram, Kerala. The police have arrested two persons while conducting an investigation in this regard. It has been revealed that the two arrested are from Kanyakumari in Tamil Nadu. Similarly, the Kerala police suspected that the murdered person might be a famous rowdy.