கோணல் மாணலான பற்கள்.. உனக்கெல்லாம் வேலை கிடையாது.. மறுத்த வனத்துறை! கொதித்தெழுந்த எஸ்சி/எஸ்டி ஆணையம்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: 'பீட்' அதிகாரி பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பித்திருந்த இளைஞரை, அவரது பற்களை காரணம் காட்டி பணியில் சேர அனுமதிக்க முடியாது என கேரள வனத்துறை கூறியிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளாவின் பாலக்காடு அட்டப்பாடி புதூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு மலை கிராமத்தில் வசித்து வருபவர்தான் 21 வயதான முத்து எனும் இளைஞர். இவர் குறுபர் எனப்படும் பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவராவார். சிறுவயதிலிருந்து காடுகளிலேயே வளர்ந்த காரணத்தினால் காடுகளின் ஒவ்வொரு இடமும் இவருக்கு பரிட்சியமாகியுள்ளன. காட்டில் இருக்கும் விலங்குகள், மழையில் எங்கு வெள்ளம் வரும், எந்த பயிர்கள் அதிகமாக வளரும் என எல்லாம் இவருக்கு அத்துப்படி.

இந்நிலையில் கல்லூரி படிப்பை முடித்த இவர் வேறு வேலைக்கு செல்வதை காட்டிலும் வனத்துறையில் சேர்ந்துவிடலாம் என்று யோசித்திருக்கிறார். அதற்கேற்றார் போல கடந்த நவம்பர் 3ம் தேதி நடந்த 'பீட்' அதிகாரி பணியிடத்திற்கான எழுத்து மற்றும் உடல் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். ஆனால் நீண்ட நாட்கள் ஆகியும் இவருக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கவில்லை. இவருக்கு பின்னதாக தேர்வெழுதியவர்களுக்கு இடம் கிடைத்த நிலையில், இவருக்கு எந்த அழைப்பும் வரவில்லை.

வெளியே பூட்டு.. உள்ளே வகுப்புகள்.. கடலூரில் அரையாண்டு விடுமுறையிலும் செயல்படும் பள்ளிகள்.. விதிமீறல்

English summary

The Kerala Forest Department said that the youth who had applied for the post of 'Beat' officer could not be allowed to join the job because of his teeth.