யானையாலே முடியல.. சுற்றி சூழ்ந்த வெள்ளம்.. தப்பியதா, இல்லையா.. கேரள திக் திக் காட்சிகள்!

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிக்கொண்ட யானை ஒன்று வெளியேற முடியாமல் போராடி தவிக்கும் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி நெட்டிசன்களை கலங்க வைத்துள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழையால் கேரளா முழுவதும் கனமழை கொட்டி வருகிறது. கொட்டி தீர்த்து வரும் கனமழையால் கேரளாவில் நீர் நிலைகள் நிரம்பி வருகின்றன.

ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது. வனப்பகுதிகளில் காட்டாற்று வெள்ளம் அடித்துச்செல்கிறது. தொடர் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

