ரவுடி மனைவியுடன் எஸ்கேப்பான சின்ராசு! சமயபுரம் கோவிலில் மிரண்ட ஒத்தரோசா! யார் இந்த புல்லட் ராஜா?

Trichy

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திருச்சி அருகே ஆட்டோ ஓட்டுனர் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த புல்லட் ராஜா என்பவரை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.. உலகப் புகழ்பெற்ற சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் நடந்த கொலை சம்பவம் குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்..

திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சநல்லூர் காமராஜர் காலனியைச் சேர்ந்த ராமசாமி மகன் சின்ராசு. 41 வயதான இவர் சொந்தமாக ஆட்டோ ஓட்டி வந்தார். இவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளன. இவருடைய மனைவி கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு இறந்து விட்டார்.

இந்நிலையில் திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லூர் அருகே மேல சீதேவிமங்கலம் தெற்கு தெருவை சேர்ந்த ராஜா என்கின்ற புல்லட் ராஜா எனபவருடைய மனைவி கிருஷ்ணவேணிக்கும் சின்ராசுக்கும் கள்ளத்தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஹெல்ப் பண்ணுங்க.. லிஃப்ட் கேட்ட பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்! காருக்குள் மிருகமான ஓட்டுனர்! ஷாக் உ.பி!

English summary

While the police were looking for Bullet Raja, who was wanted in connection with the stabbing death of an auto driver near Trichy, he was arrested early this morning. The murder took place in the premises of the world-famous Samayapuram Mariamman temple.