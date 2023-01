2023 புத்தாண்டு ராசிபலன்..சனி தரப்போகும் யோகம்..அள்ளி அனுபவிக்கப்போகும் 4 ராசிக்காரர்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 2023ஆம் ஆண்டு பிறந்து விட்டது. இந்த புத்தாண்டில் யாருக்கெல்லாம் வேலையில் புரமோசன் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் தொழிலில் செய்யும் முதலீடுகள் யாருக்கு லாபத்தை கொடுக்கும் என்று பார்க்கலாம். கடந்த ஆண்டு வேலையை இழந்து தவிப்பவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு நல்ல வேலை கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கையுடன் புத்தாண்டில் பயணிக்க தொடங்குங்கள். துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் ஆகிய ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இது பொதுவான பலன்தான். ஜாதக கட்டங்களில் உள்ள கிரகங்கள் மற்றும் அவரவர்கள் தசாபுத்திக்கு ஏற்ப பலன்கள் சிறிதளவு மாறுபடும்.

2023ஆம் ஆண்டில் முதலில் இடப்பெயர்ச்சியாவது சனிபகவான். சனியின் சஞ்சாரம் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு மாறப்போகிறது. கும்ப ராசியில் பயணிக்கும் சனி பகவானின் பலம் அதிகரிக்கும். சனிபகவானின் பார்வை இந்த ஆண்டு ஜனவரி 17ஆம் தேதி முதல் மேஷம், சிம்மம், விருச்சிகம் ராசிகளின் மீது விழுகிறது. கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யும் சனிபகவான் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சச யோகத்தை கொடுப்பார். தொழில் வியாபாரத்தில் லாபத்தை கொட்டிக்கொடுப்பார்.

குரு பகவான் ஏப்ரல் மாத இறுதியில் மீன ராசியில் இருந்து மேஷ ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். சனிபகவானின் பயணத்தாலும், பார்வையாலும் குரு பகவானின் இடப்பெயர்ச்சியாலும் யாரெல்லாம் குபேர யோகத்தையும், தொழில் வியாபாரத்தையும் லாபத்தையும் பெறப்போகிறீர்கள் என்று பார்க்கலாம்.

2023 புத்தாண்டு ராசிபலன்..சனியால் குபேர யோகம்..வேலையில் புரமோசன் பெறப்போகும் 5 ராசிக்காரர்கள்

English summary

Who will get a promotion at work in 2023? Investments in business can be seen to whom it will give profit. It is a common benefit for those born in the zodiac signs Thulam, Viruchigam, Dhanusu, makaram,Kumbam and Meenam.