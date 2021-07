சங்கரன்கோவில் ஆடித்தபசு காட்சி கண்டால் தம்பதியர் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் திருமணத்தடைகள் நீங்கும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சங்கரன்கோவில்: ஆடித்தபசு இன்று சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயணர் ஆலயத்தில் கோவிலுக்குள்ளேயே நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் பக்தர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க அனுமதியில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடித்தபசு காட்சியை நேரில் தரிசிக்க முடியாவிட்டாலும் நேரலையில் ஒளிபரப்பாகும் காட்சியை தரிசனம் செய்தாலும் திருமணத்தடைகள் நீங்கும்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான ஆலயங்களில் சங்கரநாராயணர் ஆலயம் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த ஆலயத்தில் சிவபெருமானும், மகாவிஷ்ணுவும் ஒன்றாக இணைந்து காட்சி தருகிறார்கள் என்பது மட்டும் அல்ல அந்த ஆலயத்தின் மகிமை, அவர்கள் ஒன்றாக காட்சி தர ஏற்பாடு செய்தவரே சிவபெருமானின் மனைவியும், மகாவிஷ்ணுவின் சகோதரியாக போற்றப்படும் அன்னை பார்வதி தேவிதான். அன்னை பார்வதி இங்கு கோமதிஅம்மனாக எழுந்தருளியுள்ளார் என்று கூறும் போது இந்த ஆலயத்தின் மகிமை கூடுகின்றது.

சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயணர் ஆலயம் காலசர்ப்ப தோஷம் போக்கும் ஸ்தலமாகவும், ராகு கேது தோஷம் நீக்கும் ஸ்தலமாகவும் விளங்குகிறது. செவ்வாய் தோஷத்தை நீக்கி திருமணத்தடை அகற்றும் ஸ்தலமாகவும் சங்கரன்கோவில் விளங்குகிறது . சங்கரநாராயணர் திருக்கோவில் ஆடி மாதத்தின் உத்திராட நாளில் சங்கரநாராயணர் கோமதி அம்மனுக்கும், சங்கன், பதுமன் ஆகியோருக்கும் காட்சியளித்த நாளை நினைவுகூரும் வகையில் இவ்விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

It has been announced that Aadithabasu will be held today at the Sankaranarayanar Temple in Sankarankoil. Local and foreign devotees are not allowed to participate in the event. Marriage bans will be lifted even if you can't watch the live show or watch the live broadcast.