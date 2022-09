குட் நியூஸ்.. இனி மீண்டும் திருப்பூர் தென் திருப்பதியில் வழிபடலாம்.. 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அனுமதி

Astrology

oi-Halley Karthik

திருப்பூர்: திருப்பூரில் அமைந்துள்ள திருப்பதி ஏழுமலை கோயிலில் தரிசனத்திற்கு பக்தர்களுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வனப்பகுதியின் நடுவே அமைந்துள்ள இந்த கோயிலில் மூலவராக வெங்கடாச்சலபதியும், உற்சவராக சீனிவாச பெருமாளும் பக்தர்களுக்கு அருபாளிக்கின்றனர்.

கொரோனா தொற்றையடுத்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த கோயிலில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வனத்துறையினர் அனுமதியளித்துள்ளனர்.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் 75000 கிலோ முடி காணிக்கை ஏலம்..எத்தனை கோடி வசூல் தெரியுமா?

English summary

After two years, devotees have been allowed to visit the Tirupati elumalaiyan Temple in Tirupur. Located in the middle of the forest, this temple is blessed with Venkatachalapathi as the preceptor and Srinivasa Perumal as the Utsavar. The forest department has allowed devotees to have darshan in this temple after two years after the corona epidemic.