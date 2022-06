சுக்கிர ஹோரையில் மாத்திரை சாப்பிட்டால் டக்குன்னு குணமாகுமாம்.. எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நல்ல காரியம் செய்ய நாள் நட்சத்திரம், நேரம் பார்த்து செய்ய வேண்டும். பொதுவாக புதன்,குரு, சுக்கிரன் ஆகிய ஹோரைகளில் நல்ல காரியங்கள் தொடங்கலாம். அதேபோல் வளர்பிறையில் சந்திரனுடைய ஹோரையும் நல்ல காரியங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் எந்தெந்த ஹோரைகளில் என்னென்ன செய்தால் நன்மையைத் தரும் என்று பார்க்கலாம்.

ஒருநாள் என்பதை தினமும் காலை 6 மணி முதல் மறுநாள் காலை 6 மணி வரை அதாவது 24 மணி நேரமாக ஜோதிடத்தில் எடுத்துக் கொள்வோம். பொதுவாக காலை 6 மணி என்பதை சராசரி சூரிய உதய நேரமாகக் கொண்டுதான் ஹோரைகள் கணக்கிடப்படுகின்றன. ஹோரைகள் ஆரம்பிக்கும் நேரம் காலை 6 மணி. ஒருநாளுக்கான ஹோரைகள் என்பது காலை 6 மணி முதல் மறுநாள் காலை 6 மணி வரையாகும். இதில் அந்தந்த கிழமைக்கான அதிபதியின் ஹோரை அந்தநாளில் காலை 6 மணிக்கு தொடங்கும்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றால் ஞாயிற்றுக்கிழமையினுடைய அதிபதி சூரியன். அவருடைய ஹோரை காலை 6 மணிக்கு தொடங்கும். எந்த ஒரு முகூர்த்த நிர்ணயம் என்றாலும் ஹோரைக்கு லக்ன தோஷமோ திதி தோஷமோ கிழமை தோஷமோ நட்சத்திர தோஷமோ ராகு கால தோஷமோ கரிநாள் தோஷமோ கிடையாது.

English summary

Hora Shastra - Hora Shastra In Astrology. To do good is to look at the star of the day, the time and do it. Generally good things can start in the horoscopes of Mercury, Guru, Venus. The waxing moon can also be used for good things. People born in 12 zodiac signs from Aries to Pisces can see what they can do in which horoscopes.