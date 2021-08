கிருஷ்ணர் ஜெயந்தி 2021: சிறையில் பிறந்து வாழ்நாள் முழுவதும் சவால்களை எதிர்கொண்டு சாதித்த கண்ணன்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கிருஷ்ணன் என்றாலே மகிழ்ச்சியானவன். மனிதர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையை எப்படி மகிழ்ச்சியோடும் உற்சாகமாகவும் வாழ வேண்டும் என்று கற்றுக்கொடுத்தவன். சவால்கள் இருந்தாலும் அதை சந்தோஷமாக சந்தித்தவன். கண்ணன் பிறந்தது முதல் வைகுண்டம் சென்றது வரை பல சவால்களை சந்தித்திருக்கிறார். ஆவணி மாதம் ரோகிணி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய நல்ல நாளில் அஷ்டமி திதியில் அவதரித்தவர் பகவான் கிருஷ்ணன். கிருஷ்ண ஜெயந்தி இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் கண்ணன் சந்தித்த சவால்களையும் அதை அவர் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றதை பற்றியும் படிக்கலாம்.

ஆயர்பாடியில் குழல் ஊதிக்கொண்டு கோபியர்களுடன் உல்லாசமாக வலம் வருபவன் கண்ணன், சந்தோஷி, சுகபோகவாசி என்றுதான் கண்ணனைப் பற்றி நினைப்பார்கள். பகவான் கண்ணனின் அவதாரமே அதர்மத்தையும் அழிக்கவும் அரக்கர்களை வதம் செய்வதற்காகவே நிகழ்ந்தது. கருவில் இருக்கும் போதே பல சோதனைகளை சந்தித்தவன் கிருஷ்ணன்.

கிருஷ்ணன் தீராத விளையாட்டுப்பிள்ளை. அவனது குறும்புத்தனம் பலரையும் கவரும். கிருஷ்ணன் என்றாலே வசீகரமானவன் பக்தர்களை வசீகரிப்பவன். தலையில் மயிலிறகை சூடி நிற்பவன் கிருஷ்ணன். கண்ணனுக்கு பிடித்தமான தோழி ராதா. ஆனால் தன்னை நேசித்த ருக்மணியை மணந்தவர். ராதையை மனதில் சுமக்கும் கண்ணன், அவளை தலையில் வைத்து கொண்டாடும் விதமாகவே மயிலிறகை தலையில் சூடியுள்ளார் என்று பகவான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரே கூறியுள்ளார்.

English summary

Lord Krishna faced many problems during his life. But he never felt depressed. He has never given up. He always faced problems and got them solved. He faced problems with cheerful attitude. He stood beside his people like rock.